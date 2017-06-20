В БПП хотят заслушать отчет Садового во время заседания парламентского комитета

В интервью журналистам представитель парламентской фракции БПП Ирина Луценко заявила, что львовский градоначальник Андрей Садовый должен предстать перед членами парламентского комитета с отчетом, о чем сообщает replyua.net. По словам Луценко, львовяне во время открытого голосования избрали своего мэра, и на протяжении всего прошлого года на депозитных счетах лежало 700 миллионов гривен.
«Возникает вопрос: что мешало господину Садовому воспользоваться этими деньгами для строительства заводов для сжигания мусора, возобновления инфраструктуры, закупки нового транспорта, ремонта дорог? Почему по инициативе Садового его заместитель должен объявлять о голодовке именно сейчас, когда президента Украины нет в стране?», - задалась вопросом Ирина Луценко, назвав действия мэра Львова безответственными.
«Это можно сравнить с теми, что Андрей Садовый «расписался в собственной некомпетентности. Человек, таким образом, не может выполнять возложенные на него обязательства. Поэтому я считаю, что мэра Львова нужно заслушать с отчетом и с привлечением журналистов телеканалов. Пускай расскажет, как и куда он потратил деньги на общественные потребности», - сказала депутат.