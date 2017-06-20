Донбас почнуть звільняти вже через рік – військовий експерт

В інтерв'ю журналістам військовий експерт Олексій Арестович висловив думку, що найближчим часом Київ запропонує Москві програму реінтеграції Донбасу до складу України, передає replyua.net. «Путін не прийме пропозицію Києва, і це дасть українській владі моральне право приступити до розробки масштабного наступу з метою звільнення Донбас», - заявив експерт.
Він вважає, що на руку Києву і розвиток міжнародної ситуації. Тиск на Москву посилюється, про що свідчить безліч фактів: це і введення Штатами нових санкцій, і продовження Брюсселем антиросійських санкцій за анексію Криму, і звинувачення Москви в допомоги Сирії в розробці хімічної зброї, і жорстка позиція новообраного президента Франції Макрона, висловлена ним на зустрічі з Путіним, і бажання США провчити російських в Сирії і тощо. Не на користь Путіна і внутрішня ситуація в Росії - напередодні президентських виборів в країні зростає протестний рух, яке в разі нових санкцій Заходу ризикує повністю вийти з-під контролю.
Але початок звільнення Донбасу, на жаль, упирається в інтереси українських еліт. Порошенко не вигідно повернути схід України прямо завтра, адже до наступних президентських виборів залишиться цілих два роки, і «до моменту виборів буде тільки ейфорія від наших прапорів над Луганськом і Донецьком». Тому для нинішньої української влади найбільш прийнятним терміном початку військової операції є глибока осінь, вважає Олексій Арестович.