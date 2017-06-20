В Україні почали призивати офіцерів запасу

Перші пів сотні офіцерів запасу, сердь яких випускники військових кафедр цивільних ВНЗ, поповнили ряди Збройних сил України. Урочиста церемонія відбулася в Одеському обласному військкоматі, повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу Міноборони.
Покликані із запасу офіцери, серед яких чимала частка жінок, в обов'язковому порядку будуть проходити тримісячну військову підготовку за військовими спеціальностями у вищих військових навчальних закладах. Потім усіх їх буде призначено на первинні офіцерські посади у військові частини ЗСУ.
Відзначається, що призвані з запасу офіцери, серед яких значна частка жінок, в обов'язковому порядку пройдуть тримісячну військову підготовку за військовими спеціальностями у вищих військових навчальних закладах. Після цього всі вони будуть призначені на первинні офіцерські посади у військові частини ЗСУ. Як пояснив представник Одеського обласного військового комісара полковника Юрій Беляков, всі претенденти пройшли ретельний конкурсний професійний відбір, свідомо вибрали службу в Збройних Силах і на добровільній основі прийняли рішення служити і захищати державу. «Це патріоти і справжні захисники України, які визначилися зі своїм життєвим шляхом», - заявив він.