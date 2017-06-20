Садового «вежливо попросили» уйти в отставку

Оксана Юринец, нардеп от Блока Порошенко, во время заседания ВР заявила о том, что Андрей Садовый, глава Львова, или должен в кратчайшие сроки решить «мусорную проблему», или же, если он не может выполнять свои прямые обязанности, уйти в отставку.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Юринец заявила, что ранее правительство любезно предоставило львовским властям сразу четырнадцать площадок для мусора, однако ими никто так и не воспользовался. «Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором, либо добровольно уходите в отставку. Идите в отставку, потому что вы не можете это сделать», заявила депутат.
Нужно отметить, что неделю назад львовские власти требовали от Кабмина ввести режим чрезвычайной экологической ситуации, а жители Львова даже устраивали пикеты, требуя освободить город от тонн мусорных отходов, которые продолжают накапливаться, а в связи с жаркой погодой провоцировать появление опасных токсичных «ароматов».