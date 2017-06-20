Хабар охоронцю Розенблата: Депутат розповів про обшуки у помічників

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Працівниками Національного антикорупційного бюро України почалося проведення обшуку у помічників народного депутата України, представника БПП, Борислава Розенблата. Таку інформацію на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив сам нардеп.За його словами, він і далі має намір наполягати на тому, що це – виняткова провокація, метою якої є цілковите нівелювання його діяльності у сфері легалізації видобутку в Україні бурштину. «В якості доказу можу сказати про те, що у даний час у моїх помічників проводяться інтенсивні обшуки. Абсолютно у всіх документах«Я продовжую наполягати на тому, що це провокація, спрямована на те, щоб нівелювати результати моєї діяльності в сфері легалізації бурштину. Як доказ - зараз відбуваються обшуки у моїх помічників. У всіх документах НАБУ, з якими мені доводилося знайомитися, головною є одна тема: написання законопроекту про легалізацію бурштину», - пише він. Парламентар також додав, що він брав участь у підготовці над проектом закону №1351-1 (Закон про видобуток і реалізацію бурштину), який Рада провалила. Розенблата особливо здивувало те, що для чого йому сплачувати гроші, якщо він не є чиновником і не має впливу ні на що.