У Кременчуці залізничники заблокували локомотиви та вимагають підвищення зарплати

Сьогодні, 20 червня, о п'ятій ранку машиністи локомотивного депо «Кременчук» почали проведення так званого «італійського страйку», передає replyua.net. Їхньою головною вимогою є двократне підвищення зарплати. Протест проходить на підтримку безстрокової акції пікетування Вільної профспілки залізничників України, яка до сих пір триває під стінами адмінбудівлі «Укрзалізниці».
«Італійський страйк» полягає в гранично суворому виконанні працівниками підприємства своїх посадових обов'язків і правил, ні на крок не відступаючи від них і не виходячи за їх межі.
Як зазначили організатори страйку, посадові інструкції настільки забюрократизовані, що «працювати винятково за інструкціями є фактично нереально і разом з бюрократичним характером посадових інструкцій та неможливістю врахувати в них всі нюанси виробничої діяльності, протест такої форми призводить до значного зниження продуктивності і, відповідно, до великих збитків для підприємства. З «італійським страйком» важко боротися за допомогою антистрайкових законів, а притягти до відповідальності ініціаторів практично неможливо, так як формально вони діють у суворій відповідності Трудового кодексу України».