Порошенко: украинцы не просто остановили агрессию России, они сделали намного больше

Петр Порошенко, глава Украины, заявил о том, что украинцам удалось сдержать российскую агрессию и сделать все, чтобы нарушить планы Путина по восстановлению Российской империи. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт администрации президента, такое заявление прозвучало от Порошенко во время встречи с украинской диаспорой в Вашингтоне.
«Общими усилиями, вместе с украинцами во всем мире, нам удалось не просто остановить агрессию России, а не дать осуществиться планам Путина по восстановлению Российской империи. За эти три года удалось возродить новую мощную украинскую армию, которая приобрела уникальный опыт», говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Также президент подчеркнул и важность получения Украиной безвизового режима со странами ЕС.
По его словам, речь идет не о простом пересечении границы, а об окончательном провале Российской империи и возвращении украинского народа в большую европейскую семью. Напомним, что сегодня Порошенко должен встретиться с Дональдом Трампом.