У ВР закликали Садового піти у відставку

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Фракція «Блок Петра Порошенка» звернулася до міського голови Львова Андрія Садового з проханням негайно вирішити «сміттєву» проблему або піти у відставку. Про це з трибуни Верховної Ради заявила нардеп фракції БПП Оксана Юринець. «Андрію Івановичу! Негайно вирішуйте проблему зі сміттям або добровільно йдіть у відставку », - заявила вона на ранковому пленарному засіданні ВР. Вона закликала лідера фракції «Самопоміч» Олега Березюка припинити голодування. Під час виступу Юринець навколо трибуни стояли її колеги з фракції БПП. Фракція «Самопоміч» після виступу Юринець скандувала «Ганьба!»Як відомо, напередодні Березюк оголосив голодування на підтримку жителів Львова і проти дій центральної влади.«Львів на сьогоднішній день окупований ворогом. Рік тому в це місто Волі, яке завжди було і буде на передовій боротьби за Україну ... прийшов ворог, який протягом року цинічно обманюючи на кожному кроці, знущається не лише над керівником міста або політичною силою, знущається над людьми, котрі там проживають», - заявив він. Раніше в цей день міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті накопичилося 8500 тонн твердих побутових відходів (ТПВ), які нікуди вивозити, а центральна влада мовчать у відповідь на прохання Львова про допомогу.