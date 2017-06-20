Опрос: стало известно, сколько украинцев планируют отдохнуть в Крыму

Сотрудники Киевского международного института социологии провели опрос в Украине и установили, что практически никто из украинских граждан не хочет отдыхать в аннексированном Крыму, сообщает replyua.net.
Большинство граждан хотят отдохнуть на морских курортах Украины и в Карпатах, и лишь один процент опрошенных заявил о том, что планирует отдых в Крыму. За границу этим летом планируют поехать только три процента наших граждан. Примечательно и то, что среди тех, кто все-таки собирается отправиться на полуостров, большинство – это граждане в возрасте от 28 до 29 лет.
К родственникам в сельскую местность в этом году поедут пять процентов украинцев, еще большее число граждан проведет свой отпуск на даче, однако самым популярным местом отдыха этого сезона обещают стать Карпаты. Еще 14 процентов граждан пока еще не определились с тем, как они будут проводить отпуск. Почти 60 процентов украинцев останутся этим летом дома, и отдых они не планируют.