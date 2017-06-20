Українці користуються Facebook частіше, ніж Вконтакте

Після блокування Вконтакте українські користувачі масово перейшли в Facebook. Як передає replyua.net, поточного місяця кількість українців в соцмережі перевищила позначку в 9 мільйонів користувачів. Про це свідчать дані внутрішньої статистики Facebook для рекламодавців. Всього за останній місяць - з 18 травня 2017 року - українська аудиторія Facebook зросла майже на 2,5 млн. користувачів (з майже 7 млн. до 9 млн.). Загальна ж аудиторія Facebook (будь-який, хто заходив у соцмережу) перевищила аудиторію Вконтакте в Україні.
За методологією Facebook користувачами соцмережі вважаються люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соцмережу, будучи при цьому залогіненними. За останні вісім років - з квітня 2009 року - аудиторія Facebook в Україні зросла в 142 рази (з 63 тис. до 9 млн.).
Нагадаємо, що 16 травня поточного року український президент Петро Порошенко підписав указ про нові антиросійські санкції, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж «ВКонтакте» і «Однокласники». Більше того, доступ заблоковано до всіх сервісів «Яндекса» (Яндекс.Деньги, Авіа, Веб-майстер, Відео, Пошта, Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Погода і Яндекс Новини, Таксі, Музика, Пошук). Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. Доступ до соцмереж заблокований в рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. Провайдери також заблокували доступ до самого сайту Mail.ru.