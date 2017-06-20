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Над ліжком кран: Військовий розповів про нелюдські умови у військовому госпіталі (фото)

Над ліжком кран: Військовий розповів про нелюдські умови у військовому госпіталі (фото)
На своїй сторінці у соцмережі Facebook боєць Володимир Регеша з позивним «Санта» розповів про умови, у яких доводиться проходити лікування військовим з району проведення антитерористичної операції. Про це інформує replyua.net.

За словами військового, жодних питань стосовно медичної частини немає взагалі. А ось відносно побуту ситуація значно складніша, бо він просто відсутній. «Я зробив лише декілька фото на четвертому поверсі головного корпусу. Те, що я побачив, справило неабияке враження, я навіть не знаю, на чому більше акцентувати увагу: на тому, що у подібних умовах «перебувають» наші «святі воїни», яким «ангелів-охоронців», «повертатися живими» і які «тримають небо», або те, що фотографії зроблені в палаті, де лікують жінок-воїнів і в санвузлах, якими вони користуються », - написав боєць. За його словами, навіть в бліндажах умови набагато кращі, ніж в цьому госпіталі.Над ліжком кран: Військовий розповів про нелюдські умови у військовому госпіталі (фото)
Над ліжком кран: Військовий розповів про нелюдські умови у військовому госпіталі (фото)
Над ліжком кран: Військовий розповів про нелюдські умови у військовому госпіталі (фото)

«Пишучи про цю «зраду», я думаю: чи дізнаються про неї «великі погони» або чи за совковою свинячою традицією постраждають люди непричетні, відзвітують про якісь звільнення, а проблему не вирішать. Так, бордюри навколо лікарні пофарбують », - зазначив «Санта».
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