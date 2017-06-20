Порошенко провел встречу с украинской диаспорой США

Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Виталий Портников, украинский журналист, считает, что Владимир Путин получил порцию холодного душа после такого, как граждане Украины сломали самые известные российские стереотипы о себе. Как
Виталий Портников, украинский журналист, считает, что Владимир Путин получил порцию холодного душа после такого, как граждане Украины сломали самые известные российские стереотипы о себе. Как
Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что, когда война на Донбассе только начиналась и многие недоумевали, почему не сидят Ахметов, Медведчук, Бойко, а имущество
Российская власть должна сделать все, чтобы в Украине сменилась власть, либо же добиться поражения на войне и дезинтеграции страны. Как передает replyua.net, такое мнение в прямом эфире российского
Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що вже за старою доброю традицією «патріоти» України приходять підтримати свого президента під час його важливих
Известный украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что президент Украины Петр Порошенко отбыл с визитом в США. Как пишет дипломат, это все, что сообщил его