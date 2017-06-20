На АЗС Украины начали снижаться цены на топливо

Целый ряд крупных четей автозаправочных станций Украины на протяжении 16 – 19 июня снизили стоимость топлива. Как передает replyua.net, соответствующе данные были представлены «Консалтинговой группой А-95» со ссылкой на сведения оперативного мониторинга рынка. К примеру, на целых 50 копеек за литр была снижена стоимость бензинов и дизельного топлива в крупнейшей сети группы «Приват». Стоимость дизельного топлива на станциях «Авиас», ANP, «Укрнафта» и других отныне составляет 21,50 гривен за литр. Кроме того, на 50 копеек стал дешевле бензин в крупнейших сетях: WOG, SOCAR, Shell, AMIC и др. Это означает, что спред между ценовыми показателями «Привата» и «мейджорами» продолжает сохраняться на показателе 2,50–3,00 гривен за один литр.
В минувшую пятницу, 16 июня, множество крупнейших сетей, в частности, ОККО, «БРСМ-Нафта» и Shell, первыми поменяли ценники в сторону снижения.
В связи с этими изменениями снизились также средние розничные цены по стране. Например, бензины А-92 (23,94 гривен за литр), А-95 (24,67 гривен за литр) и ДТ (22,39 гривен за литр) упали в цене на 35 гривен за литр. К тому же, на 36 копеек за литр стало ниже среднее значении премиальных марок «пятого» бензина.