Треть украинских аптек присоединилась к программе «Доступные лекарства»

Около трети всех аптек Украины уже реализуют программу «Доступные лекарства», и в настоящий момент ею смогли воспользоваться около одного миллиона украинцев. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Минздрава, граждане Украины получают лекарственные препараты против астмы, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
«На сегодня почти 6 тысяч аптек присоединились к правительственной программе "Доступные лекарства". Это означает, что в каждой третьей аптеке страны пациенты могут получить лекарства по рецепту от врача от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа или бронхиальной астмы, входящих в программу, бесплатно или с незначительной доплатой», сказано в заявлении Минздрава.
Кроме того, средства, выделенные для этой программы, стали использоваться более эффективно, и уже были отпущены препараты по 1,4 миллионам рецептов. Аптеками было получено возмещение на сумму более 67 миллионов гривен, а это свыше 13 процентов от общей суммы средств, выделенных на «Доступные лекарства». Напомним, что государственная программа стартовала 1 апреля текущего года.