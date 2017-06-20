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Отриманий охоронцем Розенблата хабар призначався 2 нардепам – ЗМІ

Отриманий охоронцем Розенблата хабар призначався 2 нардепам – ЗМІ
У ЗМІ з’явилась інформація, що 200 тисяч доларів, при отриманні яких було затримано охоронця нардепа Борислава Розенблата (БПП), насправді мав отримати не тільки Розенблат, а і ще один парламентар, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Зокрема, за даними журналістів, які вони в свою чергу отримали від представників НАБУ, хабар мали поділити між собою представник Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат та депутат від Народного Фронту Максим Поляков. Офіційних заяв представники Національного антикорупційного бюро поки не робили.

Варто нагадати, що ввечері 19 червня в столиці співробітниками НАБУ було затримано охоронця Борислава Розенблата, який мав при собі сумку з 200 тисячами доларів. За попередньою інформацією, за таку суму посадовці обіцяли вирішити питання щодо надання ліценції на видобуток бурштину. Щоправда сам Розенблат відкидає будь-які звинувачення в свою адресу, називаючи затримання його охоронця детективами НАБУ провокацією. Також парламентар заявив, що за мандат депутата не тримається і на допит в НАБУ його не викликали.
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