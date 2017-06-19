У Києві затримали під час отримання хабара охоронця нардепа

Охоронця народного депутата Борислава Розенблата, який представляє політсилу Блок Петра Порошенка та є мажоритарником від Житомирської області, затримали ввечері 19 червня під час отримання хабара розміром 200 тисяч доларів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відповідну інформацію журналістам оприлюднив його колега депутат Сергій Лещенко. За його словами, хабар надавався для того, щоб вирішити питання щодо отримання ліценції, яка б дозволила видобувати бурштин. Лещенко повідомив, що спеціальну операцію по затриманню охоронця нардепа було проведено детективами НАБУ.
Сам парламентар Розенблат вже встиг прокоментувати цю ситуацію. Він відкинув у розмові з житомирськими ЗМІ будь-які звинувачення проти себе та свого охоронця, заявивши, що мова йде про провокацію. За словами Розенблата, «він сам прагне зрозуміти, що відбулось за його спиною». Що ж стосується охоронця, то йому, за словами депутата, «всунули в руки якусь сумку, сказавши передати її йому». Потім, згідно з версією Розенблата, прибули представники НАБУ. Останні, за його словами, на допит його поки не викликали.