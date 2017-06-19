Пранкер Седюк поскаржився в поліцію на Ківу

Віталій Седюк, який зумів прославитися своїми голими сідницями на сцені Євробачення-2017 під час виступу Джамали, звернувся до поліції з заявою на радника керівника Міністерства внутрішніх справ Іллю Ківу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Віталій Седюк, якому раніше Дніпровський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, розповів журналістам ТСН, що він звернувся до поліції зі скаргою на Іллю Ківу через те, що той в одному із інтерв’ю погрожував йому фізичною розправою та самосудом. Седюк заявив, що вважає неприпустимими подібні заяви Ківи та й керівника МВС Арсена Авакова. Останній в свою чергу раніше, коментуючи на власній сторінці в соцмережі Facebook ситуацію з Седюком, дозволив собі заявити, що він не радить пранкеру «показувати голий зад мешканцям ізолятора». Седюк вважає, що в будь-якій іншій європейській країні після подібних заяв їх, щонайменше, звільнили б та почали розслідування.
Варто відмітити, що після інциденту з Седюком та оприлюднення цієї заяви Авакова медіапростір розділився на дві частини. Хтось почав засуджувати вчинок пранкера, звинувачуючи його у псуванні іміджу країни, а хтось навпаки з осудом прокоментував заяву Авакова, в якій він, на думку користувачів соцмереж, визнав проблему насильства в українських в’язницях.