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Липецька фабрика повністю припинила свою роботу

Липецька фабрика повністю припинила свою роботу
Кондитерська корпорація Roshen повністю припинила свою роботу в російському місті Липецьк, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Відповідну інформацію оприлюднив генеральний директор Липецької кондитерської фабрики Олег Казаков. Він зауважив, що на даний момент діяльність об’єкту повністю зупинена і майже всіх співробітників фабрики також вже звільнили. Казаков розповів, що керівництво фабрики встигло вже також розпродати все майно. Щоправда серед персоналу ще працюють бухгалтер, юристи та представники охоронної служби. На цьому, відзначив гендиректор Казаков, консервація фабрики повністю завершена.

Варто нагадати, що раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Липецька фабрика Roshen відмовляється сплатити до російського бюджету 48 мільйонів рублів в якості податків, пені та штрафу. Відомо, що інспектори податкової служби Росії заявили, що фабрика зобов’язана заплатити зазначену суму через те, що на об’єкті було нібито виявлено правопорушення. Представники Roshen у Липецьку відмовляються визнавати це рішення російських податківців і подали позов до арбітражного суду Липецької області, аби його було скасовано. Засідання має відбутись 20 червня.
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