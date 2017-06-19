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Відомо, скільки українців зібралися відпочивати в цьому році в Криму

Відомо, скільки українців зібралися відпочивати в цьому році в Криму
Співробітники Київського міжнародного інституту соціології провели соціологічне дослідження, головною метою якого стало прагнення визначити, які плани в цьому році мають українці щодо відпочинку та чи планують відпочивати взагалі, інформує replyua.net з посиланням на Українську правду.

Результати опитування показали, що плани на відпочинок мають 27 % громадян України. Найбільш популярною туристичною локацією для українців в цьому році стали Карпати. В горах планують відпочити 10 % з опитаних. Друге місце щодо різновиду відпочинку належить дачам та заміським будинкам, де в цьому році проведуть 8 % українців. Відпочинок у родичів в селі планують 5 % серед учасників опитування.

Поїхати за межі України цього літа планують 3 %. Що цікаво, що цьогорічні результати охочих відпочити в Криму аналогічні й до результатів в минулому році – 1 % українців збираються відпочивати на території окупованого Росією півострова. При цьому 14 % громадян не визначились досі з відпусткою, а 59 % українців взагалі не планують відпочивати. Це дещо менше, ніж в 2016 році. Тоді не збиралися на відпочинок 63 % серед опитаних.
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