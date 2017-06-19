«Протестую против издевательства над Львовом и объявляю голодовку», - Березюк

Олег Березюк, лидер фракции «Самопомощь», объявил голодовку из-за «мусорной» проблемы Львова. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УП, такое заявление прозвучало от нардепа сегодня.
«Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая жителей Львова, я, как человек, врач и депутат Украины принял экстраординарное для себя решение - никогда не думал, что это решение я буду принимать в 21 веке, - я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола властей в Украине в 21 веке, к сожалению», заявил депутат. По его словам, город оккупировал «враг», который продолжает издеваться над Садовым, мэром Львова.
«Пришел враг, который в течение года цинично, обманывая на каждом шагу, издевается не только над руководителем города или его политической силой, издевается над людьми, которые там живут», добавил Березюк. Напомним, что мусорная проблема во Львове продолжается уже второй год, и сейчас в городе накопилось около 8,5 тысяч тонн мусора.