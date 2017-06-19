У Мінінформполітики оприлюднили перелік небезпечних сайтів

Міністерство інформаційної політики України оприлюднило перелік веб-ресурсів, які можуть нести небезпеку для інформаційної політики держави, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
До списку увійшло 20 сайтів, яких профільне відомство пропонує заблокувати на території України через ту діяльність, яку вони проводять. Мова, зокрема, йде про такі веб-ресурси: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet. su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, asssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, uscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.
У прес-службі Мінінформполітики зауважили, що інформація, що оприлюднюється н цих сайтах належить до такої, що має ознаки забороненої до розповсюдження згідно з українським законодавством. У відомстві також додали, що оприлюднений перелік вони надали Службі безпеки України з відповідними висновками відомства. Очільник міністерства інформаційної політики Юрій Стець відмітив, що серед цього списку відсутні раніше заборонені Яндекс, Вконтакте й решта сайтів, але є ресурси так званої «Малоросії» та «Новоросії». Стець зазначив, що співробітники Мініфнормполітики спільно з експертною радою прийшли до висновку, що «саме ці ресурси несуть більше шкоди для інформаційного простору України, ніж Яндекс».