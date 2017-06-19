Військовий експерт: реалізація «хорватського сценарію» можлива, але від АТО президент не відмовиться

Українська армія сьогодні здатна провести контрнаступ для звільнення тимчасово непідконтрольних Києву територій Донбасу. Як інформує replyua.net, таку думку журналістам висловив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи деякі положення закону про реінтеграцію Донбасу, котрі розробляється в Адміністрації президента і потрапили в ЗМІ.
За його словами, хорватський сценарій «звільнення за 84 години» може бути реалізований. «Не виключаю, що ми можемо отримати військово-технічну допомогу, включаючи летальну зброю від країн-членів НАТО, як військово-технічну допомогу в рамках того ж співробітництва з НАТО і в рамках просто підтримки країни», - каже Жданов.
Як вважає Жданов, зі свого боку президент Петро Порошенко докладе всіх зусиль для того, щоб не змінювати формат АТО.. Таким чином, статус АТО на сьогодні 100% влаштовує Порошенка і його команду. «Поки АТО триває вони сміливо сидять в своїх кріслах, просять по всьому світу допомоги, потихеньку дерибанять цю допомогу, включаючи і бюджет країни. Все добре, ніхто їх не може дорікнути в тому, що вони не проводять реформи і т.д. В країні де-факто війна, де-юре - антитерористична операція. Як тільки закінчиться АТО, суспільство сформулює перед президентом і його командою наступне питання: де реформи? »,- говорить він.