Порошенко нагородив Яценюка за безвіз

Глава української держави Петро Порошенко нагородив екс-прем'єра Арсенія Яценюка за безвіз, зміцнення міжнародного авторитету і внесок в євроінтеграцію України. Про це зазначається в указі президента 19 червня, передає replyua.net.
«За особистий вагомий внесок у реалізацію євроінтеграційних прагнень України, надання Європейським Союзом безвізового режиму, зміцнення міжнародного авторитету держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Яценюка Арсенія Петровича», - наголошується в повідомленні.
Варто додати, що ордер «За заслуги» III отримали журналіст Сергій Воропаєв (посмертно), директор громадської організації «Інститут світової політики» Гетьманчук Альона, заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, міністра МЗС Павло Клімкін, надзвичайний і повноважний посол Андрій Олефіров, керівник Офісу УНІАН в ЄС Ірина Сомерен, голова правління Міжнародного фонду «Відродження», науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко та виконавчий директор громадської організації «Європа без бар'єрів »Ірина Сушко. Як відомо, з півночі 11 червня 2017 всі громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть відвідувати без віз 30 країн Європи: всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, а також Швейцарію, Ліхтенштейн, Ісландію та Норвегію. Українці можуть перебувати там до 90 днів протягом кожних 180 днів.