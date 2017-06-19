У найбільшому авіашоу у Франції буде брати участь український Ан-132D

Український літак Ан-132D прибув до Франції для участі в Паризькому авіашоу Ле-Бурже, на якому відбудеться його прем'єра. Як передає replyua.net, виставка стартує 19 червня і триватиме до 25 червня. Це наймасштабніше в світі авіашоу. Літак буде представлений в програмі демонстраційних польотів, а також на статичній стоянці. На 52-й виставці у Франції представлять 130 літаків і вертольотів. У льотній програмі візьмуть участь 36 зразків техніки з семи країн.
По одному літаку малої авіації піднімуть у повітря Японія і Туреччина, два літаки представить Німеччина, повідомляє УНІАН. Російський держхолдинг «Об'єднана авіабудівна корпорація» покаже макети всієї своєї громадянської лінійки.
Очікуваною частиною програми вважаються польоти світових аерокосмічних лідерів - Airbus і Boeing. Французький виробник підніме в повітря середньомагістральний літак нового покоління А321 Neo і новітнього представника далекомагістрального сімейства А350 - лайнер А350-1000. Boeing покаже в польоті свій новітній середньомагістральний літак В737 Мах 9. Також Boeing і Airbus представлять в статичної та льотній програмі військові літаки і вертольоти.