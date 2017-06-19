Кравчук: бевиз с ЕС – это хорошо, но от России этим не оторвешься



Леонид Кравчук, первый глава независимого украинского государства, в интервью «112.Украина» сказал, что пока украинцам отдаление от России в ментальном плане дается весьма сложно, хотя страны Евросоюза предоставили Украине безвизовый режим. Об этом



По словам политика, если бы решение вопросов, формирование которых заняло несколько веков, было очень простым, наша жизнь была бы очень простой, и люди научились бы всего одним решением находить ответы на сложные вопросы. «Но это, увы, не так. Для Украины предоставление безвизового режима играет очень важную роль, так как речь идет об авторитете, желании людей, их стремлении и признании Украины как части европейской цивилизации. Однако отрыв от России предполагает серьезные преобразования внутреннего мира человека, формирование которых заняло несколько столетий», - отметил первый президент Украины.



Леонид Кравчук добавил, что в данном вопросе происходит «скрещение веры, национальных вопросов, бытовых, семейных. В качестве примера он привел ситуацию, когда муж – украинец по национальности, а его жена – россиянка. «То есть безвиз – это, конечно, хорошо, но отрыв от России – кое-что иное», - уверен политик.

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Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Леонид Кравчук, первый глава независимого украинского государства, в интервью «112.Украина» сказал, что пока украинцам отдаление от России в ментальном плане дается весьма сложно, хотя страны Евросоюза предоставили Украине безвизовый режим. Об этом сообщает replyua.net По словам политика, если бы решение вопросов, формирование которых заняло несколько веков, было очень простым, наша жизнь была бы очень простой, и люди научились бы всего одним решением находить ответы на сложные вопросы. «Но это, увы, не так. Для Украины предоставление безвизового режима играет очень важную роль, так как речь идет об авторитете, желании людей, их стремлении и признании Украины как части европейской цивилизации. Однако отрыв от России предполагает серьезные преобразования внутреннего мира человека, формирование которых заняло несколько столетий», - отметил первый президент Украины.Леонид Кравчук добавил, что в данном вопросе происходит «скрещение веры, национальных вопросов, бытовых, семейных. В качестве примера он привел ситуацию, когда муж – украинец по национальности, а его жена – россиянка. «То есть безвиз – это, конечно, хорошо, но отрыв от России – кое-что иное», - уверен политик.