Музыкант: люди должны успеть прочувствовать украинскую музыку, поэтому квоты на украинскую музыку должны продолжаться

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Известный украинский певец, музыкант Павел Табаков в эфире «Громадського радио» высказал свое мнение о квотах и влияние блокировки российских социальных сетей на коммуникацию музыкальных групп с поклонниками.По словам музыканта, возможно, квоты должны быть не на постоянной основе, а просто воспитать вкус к украинской музыке. Чтобы люди услышали украинскую музыку, прочувствовали ее надо минимум лет пять. Это очень долгий процесс. Если квоты будут определенный период, это пойдет только в плюс. Павел Табаков говорит, что он не сторонник кардинальных действий, это должен быть плавный переход.На вопрос, сложнее стало продвигать музыку без российских соцсетей, Павел Табаков ответил, что, в «Одноклассниках» у него когда-то была большая аудитория, затем была группа в «ВКонтакте». «Конечно, это не менее важно общение с аудиторией, чем радио и телевидение, но у меня коммуникация всегда была больше в Фейсбуке, Youtube и Instagram. Я не скажу, что был клиентом «Одноклассников» или «ВКонтакте», - рассказ певец.