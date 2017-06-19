Сотрудники Госпогранслужбы назвали страны, которые украинцы будут посещать без виз чаще всего

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о том, что по состоянию на утро понедельника, 19 июня, за пределы Украины по безвизовому режиму со странами Евросоюза выехало больше 21 тысячи украинцев, информирует replyua.net.
В Госпогранслужбе при этом подчеркнули, что самое большое число украинских граждан въезжало в Европу через пропускные пункты, расположенные на границе с Польшей – 8,7 тысяч украинцев. Через пропускные пункты, расположенные на границе с Венгрией, в страны Европы за эти дни выехали 2,8 тысячи украинских граждан. Также, по информации пограничников, 32 процента граждан воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска. С начала получения возможности путешествовать без визы в пересечении границы было отказано лишь 26 гражданам Украины.
Нужно отметить, что безвизовый режим со странами ЕС для украинских граждан начал действовать неделю назад, 11 июня. Ранее пограничники заявили, что в эти дни число украинцев, пересекающих границу, может возрасти примерно на 30 процентов.