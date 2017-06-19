Дипломат: безвиз не способен решить проблему оккупированного Донбасса

Известный дипломат Богдан Яременко в интервью «24» выразил мнение, что Украина после получения безвизового режима не представляет совершенно никакой угрозы для стран ЕС, передает replyua.net. Эксперт считает, что все будет скорее наоборот – больше украинцев смогут лично убедиться, чем является Европа, и как там протекает жизнь.
Вместе с тем, добавил Яременко, даже отмена ЕС виз для украинцев никоим образом не решает вопрос временно оккупированных территорий. В частности, дипломат с большой долей пессимизма заявил, что вряд ли оккупированные территории Донецкой и Луганской областей захотят добровольно реинтегрироваться в успешную Украину. «Вернуть временно оккупированные территории можно только при помощи силового сценария и активного содействия дипломатического корпуса», - заявил Богдан Яременко.
«Безвизовый режим с ЕС не является механизмом, способствующим возврату временно оккупированных территорий. В то же время, вряд ли жители стран Европы поменяют свою точку зрения об Украине, если туда активно будут ехать люди из оккупированного Донбасса. Все это – не более, чем придуманные страхи», - уверен дипломат.