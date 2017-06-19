В России украинцев заставляют становиться наркокурьерами, - СМИ

Украинцы становятся в России рабами, и многих из них заставляют работать наркокурьерами – за распространение наркотиков в РФ уже успели осудить около четырех тысяч украинцев.
Как передает replyua.net, об этом говорится в сюжете ТСН. При этом граждан Украины отбирают очень тщательно – обычно наркокурьерами становятся мужчины в возрасте 20-35 лет – среди осужденных таких примерно 98 процентов. «Схема одна и та же для всех украинцев – их там больше четырех тысяч. Сейчас находятся в тюрьмах, в СИЗО. Схема как под копирку написана. Здесь вербуют, туда передают данные, там их - на контроль. Я созвонилась с сыном, то он говорит, что в колонии 80% украинцев осуждены по статье 228», рассказала Екатерина Оноприенко, мать украинца, осужденного в России. Как украинцы оказываются в тюрьмах?
Схема простая: они звонят по объявлению о приеме на работу курьером, потом едут в Киев, им рассказывают, что конкуренция на место большая, люди соглашаются и сразу получают смартфон, а также билет до Москвы, после чего, уже в РФ, их вербуют и разъясняют, что продавать придется не косметику, а наркотики.