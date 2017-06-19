В Украине открываются пункты проката электромобилей

Первый пункт проката электромобилей начал работать в Одессе – любой автолюбитель может арендовать авто на короткий срок, чтобы ездить на нем по городу, и в стоимость аренды будет входить дополнительное обслуживание электрокара – мойка и зарядка. Как передает replyua.net со ссылкой на НВ Бизнес, услуга предусматривает только поминутную оплату.
Сервис MobileCar работает по принципу каршеринга – авто заказывают, как такси. Чтобы стать постоянным клиентом сервиса, необходимо скачать мобильное приложение, пройти предварительную процедуру регистрации. Сервис удобен еще и тем, что клиент после поездки на электрокаре сможет оставить его в любом месте, не возвращая в прокат. Пользоваться сервисом могут граждане Украины в возрасте старше 25 лет и со стажем вождения от трех лет.
Сначала придется пройти регистрацию, указав в приложении номер своего телефона, а также приложив фотографии паспорта и водительских прав. Минута аренды обойдется автолюбителям в две с половиной гривны. Допустим, если вы потратили на поездку около тридцати минут, вы заплатите 70 гривен.