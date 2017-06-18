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Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву

Поліцейські допитали кілера, який намагався вбити добровольців Осмаєва та Окуєву
Співробітники правоохоронних органів вже встигли допитати нападника, який намагався вбити добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію в телеефірі каналу «112 Україна» оприлюднив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він розповів, що наразі життю кілера нічного не загрожує, і він в стані співпрацювати зі слідчими та давати свідчення. Відомо, що зловмисник є фігурантом інших справ, зокрема, мова йде про злочини скоєні як на території України, так і за її межами. На даний момент українські правоохоронці співпрацюють з іноземними колегами щодо цього питання, аби надалі оприлюднити більше інформації. Шевченко вважає, що в цій справі безумовно є російський слід. Також речник МВС додав, що для власної легенди нападник використовував дані вже померлої людини.

Варто нагадати, що напад на подружжя добровольців Адама Осмаєва та Аміну Окуєву було скоєно 1 червня чоловіком, який раніше домовився з ними про інтерв’ю, заявивши, що він є іноземним журналістом.
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