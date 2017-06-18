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Правоохоронці відпустили всіх затриманих на Марші рівності

Правоохоронці відпустили всіх затриманих на Марші рівності
Співробітники поліції відпустили 6 затриманих осіб, які були учасниками акції протесту проти ЛГБТ-прайду, що відбувся сьогодні, 8 червня, в Києві, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

За даними журналістів, о 15 години правоохоронці відпустили останнього затриманого чоловіка. Він є членом «Правого сектора». Представники поліції заявили, що цього чоловіка було затримано за те, що він жбурляв у колону правоохоронців невідомі предмети. Поліцейські склали протоколи за фактом порушень, однак ніхто із затриманих осіб не поставив свій підпис під ними. Протягом кількох наступних днів у суді оберуть запобіжний захід для затриманих. Раніше також повідомлялося, що поліцейські відпустили 5 раніше затриманих агресивно налаштованих до Маршу рівності активістів. У поліції їх дії кваліфікували як дрібне хуліганство. Поліцейськими було виписано штраф у розмірі 51 гривня.

Варто насаджати, що раніше з’явилась інформація, що 2 учасників Маршу рівності побили невідомі після того, як ЛГБТ-прайд вже закінчився. Сутички, за даними журналістів, трапилися поблизу станцій метро Контрактова площа та Петрівка.
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