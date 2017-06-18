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Під час Маршу рівності затримали командира тактичної групи ДУК «Правий сектор»

Під час Маршу рівності затримали командира тактичної групи ДУК «Правий сектор»
На Марші рівності, який відбувається в рамках «КиївПрайд 2017», було затримано бійця АТО, командир тактичної групи ДУК ПС. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє спікер Правого сектора Артем Скоропадський, передає replyua.net.

«Під час акції було затримано учасника російсько-української війни, командир 2-ї Окремої тактичної групи ДУК ПС Олександр Попов. Він був серйозно поранений під час бойових дій і прийшов на акцію протесту з рукою на перев'язі, але це не завадило представникам поліції схопити героя фронту і посадити його в відділення. Думаю, це все, що потрібно знати про гей-параді, поліцію і владу », - пише він.

У поточному році Марш рівності пройшов з невеликими сутичками, в результаті яких було затримано шість осіб, яких згодом відпустили. За даними поліції, учасник Правого сектора також був відпущений. У поліції додали, що ніхто із затриманих не підписав складені поліцією протоколи, і через кілька днів суд повинен вирішити, чи буде до них застосоване покарання. під час перевірки на Марші рівності в Києві поліцейські вилучили у молодих активістів балаклави, газові балончики, зеленку і курячі яйця, повідомляє на своїй сторінці в Facebook начальник відділу комунікацій Головного управління Нацполіціі в Києві Оксана Блищик.
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