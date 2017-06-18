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Через інтенсивне вирубування лісів у Херсонській області може побільшати смерчів

Через інтенсивне вирубування лісів у Херсонській області може побільшати смерчів
Херсонська область страждає від смерчів. Як передає replyua.net, кілька днів тому вихор руйнівної сили було зафіксовано на одному з курортів регіону. За словами місцевих мешканців, причиною частих смерчів є вирубка лісів, які повинні були стримувати Олешківські піски.

Зокрема, не так давно у Голопристанському районі за декілька десятків кілометрів від моря, розгулявся смерч. Тривалість стихії склала неменше п’ятнадцяти хвилин. Побачити смерч можна було у сусідніх селах. За ловами місцевих мешканців, раніше таких потужних смерчів в регіоні не було.

Смерчі та буревії востаннє у Херсонській області лютували сімдесят років тому, оскільки тут знаходиться найбільша в Європі пустеля – Олешківська. Для стримування пісків, тоді у регіоні висадили тисячі гектарів кримської сосни. Однак протягом останніх років рукотворний ліс постійно вирубують і випалюють. У свою чергу експерти наголошують: якщо ліс і далі йтиме під сокиру, наслідки можуть бути жахливими. Експерти не можуть як належить вивчити цю природню аномалію. У Херсонській області відсутні спеціальні локатори для розпізнавання смерчів.
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