Врадіївка-2 у Конотопі: депутат у нетверезому стані відкрив вогонь по людях

У Конотопі (Сумська область) депутат Сумської обласної ради Сергій Демеха, який в стані алкогольного сп'яніння чіплявся до дівчини, почав стріляти по людях. Стрілянина в місті підняла на вуха все місто. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер міста Артем Семеніхін, інформує replyua.net.
«У Конотопі починається Врадіївка-2 !!! Мені щойно зателефонували громадські активісти з Конотопа, які починають зносити шини під райвідділ, і повідомили, що депутат облради (тепер підтримує БПП «Солідарність») Сергій Демеха в стані алкогольного сп'яніння домагався дівчини безпосередньо в центрі міста! Люди, які заступилися за дівчину, були їм розстріляні з особистої зброї горе-депутата! »- написав він. Від імені громади Конотопа мер вимагає «неупередженого розслідування даного факту злочинних дій цього негідника».
Як повідомив сайт 05447, інцидент стався на вулиці Батуринської, що в центрі Конотопа. На місце резонансного події прибули громадські активісти та поліція. Активісти заблокували автомобіль горе-депутата, а поліція не діє. Точної інформації кількості жертв і постраждалих поки немає. Сергій Демеха був обраний до Сумської облради за списками ВО «Свобода», але згодом свободівці виключили його зі своїх лав у зв'язку з обґрунтованими підозрами в корупції і голосуванням на підтримку «регіоналів». На сьогоднішній день Демеха є головою земельної комісії облради.