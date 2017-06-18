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В Одесі скасували концерт відомого російського репера

В Одесі скасували концерт відомого російського репера
Відомий російський репер Баста (справжнє ім'я - Василь Вакуленко), який вчора, 17 червня, заспівав у Києві, не виступить сьогодні, 18 червня, в одеському нічному клубі Ibiza, передає replyua.net з посиланням на повідомлення в Instagram закладу. «Любі друзі! Концерт Басти не відбудуться. Повернення заздалегідь куплених квитків здійснюється в місцях їх придбання. Приносимо свої вибачення за надані незручності», - сказано в повідомленні. Про причини такого рішення поки не повідомляється.

Варто відзначити, що ще в квітні журналісти видання «Апостроф» звернулися до Служби безпеки України з питанням про те, чи приймалося рішення про заборону цього артисту в'їжджати в Україну в зв'язку з порушенням українського законодавства - Баста неодноразово відвідував анексувати РФ Крим, про що повідомив сайт «Миротворець». Тоді в СБУ у відповіді на запит видання заявили, що рішення про заборону в'їзду Василю Вакуленко на територію України не приймалося. Пізніше віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко заявив, що Баста не виступить в Україні, як і інші артисти, які виступали в Криму.

У той же час в одеському клубі Ibiza ще в кінці травня стверджували, що захід відбудеться, і питання про скасування концерту Басти не варто, тоді як місцеві активісти пообіцяли зірвати концерт репера в своєму місті.
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