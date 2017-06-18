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Трагедія у Львові: позашляховик в’їхав у натовп, є жертви

Трагедія у Львові: позашляховик в’їхав у натовп, є жертви
У самому в центрі Львова вранці 18 червня сталася страшна аварія - Land Cruiser в'їхав у натовп людей, зніс кілька стовпчиків і перекинувся, інформує replyua.net з посиланням на 24 Канал. Трагедія сталася біля костелу Святого Андрія Первозванного. У храмі саме закінчилася Служба Божа. Відомо про одну загиблу жінку. Ще одну постраждалу забрала швидка. Що стало причиною аварії поки невідомо. За словами свідків, водій виглядав тверезим. Водій каже, що щось трапилося з авто і він не впорався з керуванням.


Раніше смертельне ДТП сталося вранці 13 червня на трасі Київ - Чоп недалеко від Львова. Як інформує прес-служба поліції Львівщині, приблизно о 7:30 ранку поблизу села Надітічі Миколаївського району легковик врізався в мікроавтобус. Поліція встановила, що 33-річний водій автомобіля «Опель Вектра» не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де буквально влетів у мікроавтобус з пасажирами «Мерседес Спринтер».

Додамо, що 13 червня, автомобіль «Субару» збив перехожих і протаранив ворота Апеляційного суду. В результаті аварії постраждали дві людини, також сильно пошкоджений паркан суду. За словами охоронця Апеляційного суду, автомобіль збив трьох людей. Одну дівчину госпіталізували у важкому стані.
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