В Одесі вибухнула будівля Міноборони

В ніч на сьогодні, 18 червня, в Одесі пролунав вибух у будівлі, котра знаходиться на балансі Міністерство оборони України. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Пушкінська». Зокрема, відомо, що вибух пролунав приблизно другої ночі на шостій станції Великого Фонтану. У відповідності до наявної інформації, загальна площа спалаху досягла майже п’яти сотень квадратних метрів. Згідно інформації представників пожежної частини, вибухнув газовий балон в приміщенні на реконструкції, яке перебуває на Фонтанській дорозі, 14, поруч з Окружним адмінсудом. Свідки цієї події зазначили, що пожежа почалася до того, як стався вибух. Працівники пожежної частини працювали на місці події.
На сайті «Одеського форуму» один з очевидців написав, що на вулиці Івана Франка розтягнулися в сторону Бригадної пожежні шланги і бігають пожежники, гримнуло в два, але бігали і розтягували вже до того.
Близько 3:30 ранку пожежа буда локалізована. У двір, у якому трапилася пригода, не пускали нікого, обґрунтовуючи це тим, що потерпілий об'єкт відноситься до Міністерства оборони.