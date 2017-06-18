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Неделя безвиза с ЕС: стало известно, сколько действительно украинских граждан не пустили в страны Европы

Неделя безвиза с ЕС: стало известно, сколько действительно украинских граждан не пустили в страны Европы
В течение первой недели официального начала действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом двадцать двое украинских граждан получили отказ в страны Шенгенской зоны, так как ранее ими нарушалось миграционного законодательства Евросоюза. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на сведения Госпогранслужбы Украины.

В частности, известно, что после начала действия безвизового режима границу со странами Европейского Союза пересекла 441тысяча граждан Украины, из которых только у 90 тысяч при себе были биометрические паспорта. «Стоит отметить, что всего на протяжении суток от 06:00 17 июня до 06:00 18 июня границу с государствами-членами ЕС пересекли по безвизу свыше пяти тысяч украинских граждан», - заявили в ведомстве.

Помимо этого, в Госпогранслужбе отметили, что большая часть граждан Украины, которые пересекли границы в рамках безвизового режима с Евросоюзом, пользовались железнодорожным сообщением и автомобильными пунктами пропуска, треть решили полететь в Европу авиарейсами. Напомним, что ЕС отменил визы для поездок украинским гражданам, которые оформили биометрические паспорта. Теперь украинцы могут посещать без виз все страны, входящие в зону Шенгена.
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