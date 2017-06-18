Группа лиц в центре Киева сожгла флаг ЛГБТ

Сегодня в киевском парке имени Тараса Шевченко группа лиц, которая не поддерживает проведение Марша равенства, сожгла флаг ЛГБТ-сообщества. Как сообщает replyua.net, соответствующую информацию на своей странице в Facebook разместила Оксана Блищук, являющаяся спикером полиции Киева. По ее словам, правоохранители провели с лицами, причастными к сжиганию флага ЛГБТ, была проведена беседа профилактического характера.
Также отмечается, что в процессе прохождения полицейского кордона рядом со станцией метро «Университет» у молодых людей увидели зеленку и куриные яйца. В соответствии с предварительными расчетами полицейских, участниками Марша равенства оказались порядка две с половиной тысячи человек.
По информации на 10.15 колонна участников Марша начала шествие по направлению улицы Крещатик. Более того, уже точно известно о произошедших столкновениях между лицами, участвующими в Марше равенства и членами организаций националистического направления. Последние отобрали флаг у активистов ЛГБТ. В целом, протяженность киевского Марша равенства составляет 1,2 километра.