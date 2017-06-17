валюта
СпецтемаСоциолог: вы думаете, что Соловьев – телеведущий, Михалков – кинорежиссер, Кобзон – певец, Винокур – актер? Вы глубоко ошибаетесь

Майже для чверті українців російська мова рідна - соцопитування

Майже для чверті українців російська мова рідна - соцопитування
В Україні було проведено масштабне соціальне опитування силами представників 4 українських соціологічних центрів(КМІС, Рейтинг, СОЦИС, Центр ім. Разумкова), інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Результати опитування показали, що 50,5 % серед опитаних українців користуються українською мовою як основною мовою в повсякденному житті. Переважна більшість україномовних проживає на заході країни – 97, 2 % та на південному заході – 91,6 %. Що ж стосується російської мови, то її в повсякденному спілкуванні використовують 24 % опитаних. Така ж кількість українців серед тих, хто брав участь в соцопитуванні, спілкуються в повсякденні як українською, так і російською мовами. Також соціологи поцікавилися, ким по національності вважають себе громадяни. Зокрема, 90,6 % визнали себе українцями, а росіянами себе вважають 6,3 %. Як представники інших національностей про себе заявили 2,7 %. Результати дослідження показують, що найчастіше про себе як про українців заявили молоді люди віком 18-24 років.

Опитування було проведено в березні 2017 року і в ньому взяли участь 14 тис. осіб, зокрема, по 500 респондентів в кожній з областей та по 1000 осіб в столиці, на Харківщині і Одещині.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
17 июн 2017
19356

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну заявил, что участок на украинско-российской границе, который находится на временно оккупированной территории

17 июн 2017
8348

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

Бывший глава латвийского правительства Андрюс Кубилюс в интервью журналистам «Сегодня» анонсировал представление «Плана Маршалла» для Украины в ходе проведения саммита Восточного партнерства в ноябре

Последние новости

Кримський Бандерівець: ватники в Криму визнали, що це останній виступ Путіна

Курйозний випадок: в Італії розкрили «принца Чорногорії»

Блогер розповів, що таке «особенная русская душа» і в чому полягають «духовные скрепы»

Не кажіть, що США випадково не привітали Росію – блогер

Россия ввела выездные визы для «гастарбайтеров»

Гай: Бійтесь, росіяни. Зараз вас б’є «Беркут», який втік. А потім прийдемо ми – майданівці

Блогер: готується новий проект – утилізація «ополченців»

Майже для чверті українців російська мова рідна - соцопитування

Блогер: завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія

Китайці більше не зацікавлені в російські робочій силі

Рабинович: на стороні Путіна і його банди воюють імпортовані з України вбивці

У Білому домі турбуються за збереження «гнучкості» санкцій щодо Росії – ЗМІ

Политолог: даже самая мягкая украинизация, таким как Червоненко, поперек горла

Блогер: Путін переконаний, що може городити що завгодно

Офис правительственной этики США: у Трампа нет финансовых связей с Россией

Знову бурштин: на Рівненщині відбулася стрілянина

Известный финансист: я поддерживаю «Киевпрайд» и не осужу своих детей, если они скажут, что они любят людей одного с ними пола

Иван Лозовый: Трамп не согласился встретиться с Порошенко

Блогер: чому РФ змушує призовників в окупованому Криму змінювати віру

Российский блогер объяснил, почему Навальному не по силам собрать такой Майдан, как в Киеве

 Новости за день