Майже для чверті українців російська мова рідна - соцопитування

В Україні було проведено масштабне соціальне опитування силами представників 4 українських соціологічних центрів(КМІС, Рейтинг, СОЦИС, Центр ім. Разумкова), інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Результати опитування показали, що 50,5 % серед опитаних українців користуються українською мовою як основною мовою в повсякденному житті. Переважна більшість україномовних проживає на заході країни – 97, 2 % та на південному заході – 91,6 %. Що ж стосується російської мови, то її в повсякденному спілкуванні використовують 24 % опитаних. Така ж кількість українців серед тих, хто брав участь в соцопитуванні, спілкуються в повсякденні як українською, так і російською мовами. Також соціологи поцікавилися, ким по національності вважають себе громадяни. Зокрема, 90,6 % визнали себе українцями, а росіянами себе вважають 6,3 %. Як представники інших національностей про себе заявили 2,7 %. Результати дослідження показують, що найчастіше про себе як про українців заявили молоді люди віком 18-24 років.
Опитування було проведено в березні 2017 року і в ньому взяли участь 14 тис. осіб, зокрема, по 500 респондентів в кожній з областей та по 1000 осіб в столиці, на Харківщині і Одещині.