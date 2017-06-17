Противники ЛГБТ погрожують розправою учасникам Маршу рівності

Напередодні Маршу рівності, що має відбутись в неділю, 18 червня, противники ЛГБТ руху пригрозили учасникам заходу фізичною розправою, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зокрема, невідомі особи зламали сайт руху ЛГБТ в Україні та, отримавши доступ до веб-ресурсу, розмістили на головній сторінці сайту лист з погрозами. У повідомленні автори зазначають, що вважають проведення будь-яких заходів націлених на підтримку ЛГБТ трагічними помилками і активістам, які прибудуть на захід, «не зможуть допомогти поліцейські». Агресивно налаштовані до активістів ЛГБТ наголосили, що для них відсутні проблеми, «щоб знайти кожного з представників ЛГБТ». Вони, нібито, вже мають повну інформацію як про організаторів Маршу рівності, так про лідерів ЛГБТ. Згодом стало відомо, що сайт руху upogau.org припинив свою роботу.
Варто нагадати, що анонсований Марш рівності розпочнеться о 10 годині ранку. Заплановано, що учасники зберуться в центрі Києва, біля Будинку вчителя, що знаходиться на вулиці Володимирській. Згодом представники руху мають пройти ходою до станції метро площа Льва Толстого. Організатори анонсували, що на заході будуть присутні до 5 тисяч осіб.