Савченко прокоментувала відміну президентом її скандального закону

Нардеп Надія Савченко прокоментувала схвалення президентом України закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо правил складання покарань і зарахування строку попереднього ув'язнення», яким фактично скасовується «закон Савченко», передає replyua.net.
В інтерв'ю телеканалу «112 Україна» нардеп зазначила, що Порошенко замість того, щоб підписувати закон про скасування «закону Савченко» міг би ветувати його і запропонувати внести зміни в початковий закон для того, аби збалансувати його норми. Савченко повідомила, що зверталася до адміністрації президента з пропозиціями ветувати внесення змін до кримінального кодексу і внести зміни в «закон Савченко».
«Я зверталася до адміністрації президента до Філатова і Ковальчука. Звичайно, у них не було часу прийняти мене особисто, але в їх секретаріаті я сказала щоб вони запропонували президенту ветувати цей закон і запропонувати внести зміни, які я розробляла з офісом омбудсмена і союзом адвокатів Києва. Ми розробляли зміни, які могли б зробити «закон Савченко» збалансованим, який дійсно б працював на захист прав людей », - сказала Надія Савченко.