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Савченко прокоментувала відміну президентом її скандального закону

Савченко прокоментувала відміну президентом її скандального закону
Нардеп Надія Савченко прокоментувала схвалення президентом України закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо правил складання покарань і зарахування строку попереднього ув'язнення», яким фактично скасовується «закон Савченко», передає replyua.net.

В інтерв'ю телеканалу «112 Україна» нардеп зазначила, що Порошенко замість того, щоб підписувати закон про скасування «закону Савченко» міг би ветувати його і запропонувати внести зміни в початковий закон для того, аби збалансувати його норми. Савченко повідомила, що зверталася до адміністрації президента з пропозиціями ветувати внесення змін до кримінального кодексу і внести зміни в «закон Савченко».

«Я зверталася до адміністрації президента до Філатова і Ковальчука. Звичайно, у них не було часу прийняти мене особисто, але в їх секретаріаті я сказала щоб вони запропонували президенту ветувати цей закон і запропонувати внести зміни, які я розробляла з офісом омбудсмена і союзом адвокатів Києва. Ми розробляли зміни, які могли б зробити «закон Савченко» збалансованим, який дійсно б працював на захист прав людей », - сказала Надія Савченко.
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