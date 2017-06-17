У Маріуполі відбувся парад на честь 3-ї річниці звільнення міста від бойовиків

Сьогодні у Маріуполі відбувся військовий парад, присвячений 3-й річниці з Дня визволення міста від бойовиків. По центральному проспекту міста пройшла колона військової техніки та особового складу, передає replyua.net з посиланням на місцеве видання 0629.
Привітати та вручити нагороди захисникам міста, які три роки тому відновили український контроль над Маріуполем, приїхало керівництво МВС та Національної поліції. Серед них - заступник міністра Вадим Троян та заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін.
Поліція Маріуполя переведена на посилений варіант несення служби. Крім внутрішнього контролю над правопорядком, збільшено кількість співробітників на блокпостах з метою недопущення попадання всередину міста осіб, які виношують наміри по дестабілізації оперативної обстановки. На території проведення урочистостей працюють посилені наряди поліції і доданих сил. Як відомо, вранці 13 червня 2014 року Нацгвардія і добровольці «Азова» почали антитерористичну операцію в місті, в ході якої було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. Ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.