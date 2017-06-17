Війна за бурштин: у Рівненській області відбулися нові сутички, є поранені

Сьогодні, 17 червня, у процесі відпрацювання Дубровицького району Рівненської області поліцейські виявили факт незаконного видобутку бурштину та вилучили дві мотопомпи у старателів, інформує replyua.net. З боку останніх чинився опір, внаслідок чого правоохоронці отримали тілесні ушкодження та пошкоджено два службові автомобілі, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області. Зазначається, що близько четвертої години ранку в лісі поблизу села Великий Черемель поліцейські виявили старателів, які за допомогою двох мотопомп видобували бурштин-сирець.
З метою перешкоджання документування злочину, більше сотні невідомих спиляли дерева, перекрили рух десяти правоохоронців. Під час сутички постраждали троє поліцейських спецпідрозділу Черкаської області. Правоохоронців з тілесними ушкодженнями у вигляді численних забоїв, саден і травм голови доставили до лікарні.
За попередньою інформацією, зловмисники мали при собі зброю, оскільки з натовпу неодноразово лунали звуки, схожі на постріли. Щоб припинити правопорушення поліцейські зробили попереджувальні постріли в повітря.