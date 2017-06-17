У СБУ зробили попередження щодо заборони російських сервісів

У Службі безпеки України заявили, що відомство не рекомендуєукраїнцям використовувати російські поштові сервіси під час реєстрації доменних імен, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Зокрема, у листі української спецслужби зазначається, що власники доменних імен в межах зони «.ua», «.gov.ua», «.укр» часто використовують поштові сервіси підсанкційних російських компаній «Яндекс» та «Mail.ru». У СБУ звернулися з проханням, аби в подальшому уникнути ризиків для інформаційної безпеки України, варто, аби була проведена роз’яснювальна робота з реєстраторами доменних імен і їм було повідомлено про обмеження користування російськими поштовими сервісами як при реєстрації, так і при керуванні доменними іменами.
Варто нагадати, що раніше представники російського Яндексу заявили, що вони припиняють роботу українських офісів компанії в Одесі та Києві в зв’язку з тим, що всі рахунки компанії заблоковані, і вони надалі не мають змоги працювати за таких умов. Співробітникам одеського та київського філіалів у Яндексі пропонують переїхати працювати в інші іноземні підрозділи компанії.