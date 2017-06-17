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Через конфлікт УПЦ МП і УГКЦ в Коломиї вирішили закрити церкву

Через конфлікт УПЦ МП і УГКЦ в Коломиї вирішили закрити церкву
У місті Коломия Івано-Франківської області місцева влада опечатала дерев'яну церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці у зв’язку з конфліктом між громадами Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Московського патріархату, інформує replyua.net. Вірні і духовенство УГКЦ просять православних звільнити храм і вийти з підпорядкування Московського патріархату. Але віруючі і духовенство УПЦ МП заявляють, що не звільнять церкву.

Поруч із церквою Благовіщення Пресвятої Богородиці цілодобове чергує поліція та віруючі обох конфесій. Двері храму закриті, на них люди встановили образки. Відомо, що деревина церкви потребує реставрації і це видно навіть зовні. Храм знаходиться в державній власності і є пам'ятником архітектури національного значення. Однак, це не стало перешкодою, і православна громада встановила на даху купол блакитного кольору, зробила збоку церкви кам'яну добудову.

Голова Івано-Франківської області Олег Гончарук зустрічався з єпископами греко-католицької і православної церкви МП і пообіцяв, що в храмі встановлять пожежну систему сигналізації і контролювати реставрацію церкви. Тому місцева влада, заявивши про реставрацію храму (що є необхідністю), фактично, взяла паузу для роздумів і хоче, щоб публічно було вирішено, кому саме повинен належати храм Благовіщення Пресвятої Богородиці.
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