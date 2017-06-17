В Белом доме рассказали о приоритете США по Украине

В интервью изданию «Новое время» Рудольф Джулиани, бывший градоначальник Нью-Йорка, а ныне неформальный советник Дональда Трампа, заявил, что для нынешней администрации Белого дома одним из главных приоритетов является возобновление территориальной целостности украинского государства и прекращение оккупации Украины российскими войсками. Об этом информирует replyua.net.
«Украина, освобожденная от оккупации России – один из приоритетных интересов для американской стороны, и Дональд Трамп в дальнейшем намерен отстаивать этот интерес и реализовывать его», - подчеркнул Джулиани. По его словам, кажущаяся на первый взгляд мягкая политика новой администрации относительно Росси – это результат части комментариев Дональда Трампа в процессе его предвыборной агитации, однако уже после официального вступления в должность американский президент более пристально анализирует процессы в международной политике.
Ранее в средствах массовой информации распространились сообщения относительно достигнутого соглашения о предстоящей встрече украинского президента Петра Порошенко со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Предполагается, что глава украинского государства совершит полноценный визит в Вашингтон для переговоров с высшим руководством США, в частности, президентом этой страны.