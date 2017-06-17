Найкращий момент сьогодні: Вакарчук промовисто звернувся до молоді України

Фронтмен відомого українського рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук звернувся до української молоді із закликом змінити стратегію розвитку країни та розповів про своє бачення щодо цього питання. Про це інформує replyua.net з посиланням на видання «Новое время».
«Ви. Завтра. UA. Це три різних слова. У мене є велика надія, що вони будуть пов'язані між собою. Почати варто зі слова завтра. Навіть ті, хто перед вами виступає, по-різному оцінюють слово завтра. У політиків завтра - це наступний виборчий цикл. У представника бізнесу завтра може бути пов'язано з подальшим фінансовим роком. Для Кабміну завтра - це осінь. Це максимальний горизонт планування », - сказав він.
«Після цього треба перезимувати. Дуже хочеться, аби зима була теплою. Потім весна - посівна. Потім - урожай. Так і живемо в дуже короткому agricultural mindset. Для більшості журналістів завтра - це завтра. Завтра новий номер журналу, газети, поста в інтернеті. А для мене завтра - це майбутнє України. Але не восени, не наступного року. А через 20-25 років», - підкреслив музикант. Вакарчук перефразував відомий вислів наголосивши, що кращий момент будувати завтра України був 25 років тому, а наступний кращий момент - сьогодні.