валюта
СпецтемаДонік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Найкращий момент сьогодні: Вакарчук промовисто звернувся до молоді України

Найкращий момент сьогодні: Вакарчук промовисто звернувся до молоді України
Фронтмен відомого українського рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук звернувся до української молоді із закликом змінити стратегію розвитку країни та розповів про своє бачення щодо цього питання. Про це інформує replyua.net з посиланням на видання «Новое время».

«Ви. Завтра. UA. Це три різних слова. У мене є велика надія, що вони будуть пов'язані між собою. Почати варто зі слова завтра. Навіть ті, хто перед вами виступає, по-різному оцінюють слово завтра. У політиків завтра - це наступний виборчий цикл. У представника бізнесу завтра може бути пов'язано з подальшим фінансовим роком. Для Кабміну завтра - це осінь. Це максимальний горизонт планування », - сказав він.

«Після цього треба перезимувати. Дуже хочеться, аби зима була теплою. Потім весна - посівна. Потім - урожай. Так і живемо в дуже короткому agricultural mindset. Для більшості журналістів завтра - це завтра. Завтра новий номер журналу, газети, поста в інтернеті. А для мене завтра - це майбутнє України. Але не восени, не наступного року. А через 20-25 років», - підкреслив музикант. Вакарчук перефразував відомий вислів наголосивши, що кращий момент будувати завтра України був 25 років тому, а наступний кращий момент - сьогодні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
17 июн 2017
8321

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну заявил, что участок на украинско-российской границе, который находится на временно оккупированной территории

17 июн 2017
5390

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

Бывший глава латвийского правительства Андрюс Кубилюс в интервью журналистам «Сегодня» анонсировал представление «Плана Маршалла» для Украины в ходе проведения саммита Восточного партнерства в ноябре

16 июн 2017
4635

Остання радянська спадщина: у Канаді говорять про скасування віз для України

Можливо, після скасування віз для в’їзду до Шенгенської зони, для українців відкриються двері і до Канади, - про це новинний портал replyua.net повідомляє, послуговуючись матеріалами видання

16 июн 2017
4476

Шендерович про Путіна: старий пошляк не викликає ніяких емоцій крім блювотного рефлексу

Російський сатирик та публіцист Віктор Шендерович на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу путінського «спілкування з народом», - про це повідомляє інформаційний портал

Последние новости

Донбас потрібно заселити вихідцями із західних областей України – Гай

Через конфлікт УПЦ МП і УГКЦ в Коломиї вирішили закрити церкву

Вашингтон продовжить тиск на Москву – радник Трампа

У російському МЗС запанікували через вірогідність хорватського сценарію на Донбасі

Катастрофа МН17: Путин предъявил обвинения американской разведке

В Белом доме рассказали о приоритете США по Украине

Волонтер: После ухода россиян из Крыма в Украину вернется Крым с разграбленными музеями, а вместо почвы будет соль

Найкращий момент сьогодні: Вакарчук промовисто звернувся до молоді України

Командувач Нацгвардії: Для припинення війни на Донбасі достатньо лише перекрити кордон

У військкоматі Криму від призовника вимагають змінити віру

Онищенка позбавили можливості користуватися двома газовими родовищами

Влада Києва пояснила двократне зростання квартплати підвищенням доходів киян

Президент України підписав скасування «закону Савченко»

Влада Чернігова хоче давати звання почесного громадянина міста за 2 мільйони євро

Через бойові дії на Донбасі без води можуть залишитися 750 тисяч дітей – UNICEF

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

«Нам вас не понять»: блогер пояснил россиянам, почему на них лежит ответственность за войну

Ситуація в зоні АТО: один український військовий загнув, троє отримали поранення

Теплая погода в сопровождении гроз: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

Украинский продюсер предложил лишить Ивана Дорна гражданства

 Новости за день