Командувач Нацгвардії: Для припинення війни на Донбасі достатньо лише перекрити кордон

Для повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей достатньо лише взяти кордон під контроль , і без прямого зв'язку з Росією ситуація досить швидко стабілізується, а люди зрозуміють, що відбувалося насправді. Як передає replyua.net, про це заявив в інтерв'ю журналістам командувач Національною гвардією України генерал-лейтенант Юрій Аллеров.
«Безумовно, там є виродки, які, користуючись ситуацією, займають якісь посади, мають преференції в управлінській діяльності так званих «республік». Але як тільки ми перекриємо їм кисень, як тільки візьмемо під контроль кордон з Росією - нам не треба буде навіть туди заходити і воювати там. Все само собою стане на свої місця. Бандформування ми зачистили. Треба тільки дати людям там можливість вдихнути повітря свободи, який є у нас тут. І все стане на свої місця», - сказав глава Нацгвардії. Крім того, Аллеров зазначив, що на Донбасі живуть такі ж українці, як і на контрольованій частини території країни.
«Аби з повна відчути, що таке Донбас, потрібно просто там трошки побути. Безумовно, жителі Донбасу дещо відрізняються за ментальністю, по відношенню до України від уродженців Західної України. Однак східні українці - такі ж українці, як і всі решта», - заявив він.